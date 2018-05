Bertacco (FDI): non comprendo atteggiamento Quirinale

Agenpress. “Concordo pienamente con quanto sostenuto dalla nostra Presidente Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia si conferma un movimento composto da patrioti e non cambia assolutamente idea rispetto al Governo M5S-Lega, tuttavia per difendere la sovranità del nostro Paese e gli interessi degli italiani, chiediamo che la scelta ricada sull’economista Paolo Savona per il ruolo di Ministro dell’economia e non su personalità imposte dall’Europa.

Non riesco a spiegarmi lo scetticismo del Presidente della Repubblica in merito a questa decisione, unica spiegazione possibile è un coinvolgimento di Bruxelles”.

E’ quanto dichiarato dal Senatore Stefano Bertacco, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.