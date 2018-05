mons. Vincenzo Paglia: “sì all’aborto in Irlanda ci spinga a difendere sempre di più la vita”

Vincono gli abortisti nel referendum in Irlanda. Mons. Vincenzo Paglia: siamo in una cultura individualista che non sa dare la vita

Agenpress. Credo che non ci sia nessuna vittoria da cantare e tanto meno da gioire, anche perché tutto ciò che in qualche modo facilita il lavoro sporco della morte non ci rende particolarmente lieti. Ecco perché anche questo passaggio nell’Irlanda ci deve spingere ancora di più non solo a difendere la vita, ma a promuoverla, ad accompagnarla, creando le condizioni perché non si avverino, non avvengano decisioni drammatiche, perché è sempre un dramma quando si decide di interrompere una vita, come dovrebbe essere sempre un dramma ogni volta che una vita – anche nata – viene distrutta, umiliata, viene stroncata.

Io non dimentico un’omelia molto bella di mons. Óscar Arnulfo Romero davanti al corpo di un sacerdote ucciso dagli squadroni della morte. Mons. Romero disse: “Il Vaticano II chiede a tutti di essere martiri”, cioè di dare la vita non di toglierla. E fece l’esempio di una mamma che concepisce un bambino, lo fa nascere, lo allatta. Ecco, questa mamma è una martire, perché sta dando la vita. Ed oggi, in un mondo dove tanto facilmente si aiuta il lavoro sporco della morte io gioierei invece per tutte le volte che la vita viene difesa, accompagnata e promossa. Di questo in effetti il mondo intero ha bisogno.

E’ quanto dichiara mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita in merito al referendum di ieri che ha cancellato l’ottavo emendamento della Costituzione irlandese in base alla quale la madre e il bimbo in grembo hanno “pari diritto alla vita”.

Ora è intenzione del governo è di approvare entro l’anno una nuova legge per la quale sarà possibile interrompere la gravidanza fino alla dodicesima settimana, fino alla ventiquattresima per grave rischio di salute della donna, con ulteriori eccezioni per le malformazioni.