Agenpress. Matteo Salvini arrivando ad una festa della Lega per un comizio ha dichiarato che “Per il governo Conte o si parte o per noi basta’.

Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno”. Quindi alla domanda di un giornalista: “l’unica alternativa sarebbero le elezioni anticipate”? “Sicuramente non sono nato per tirare a campare”, ha risposto il leader della Lega Matteo Salvini”.