Trenord, Ballotta (LEU): “in vista la chiusura di 25 biglietterie su 50 sulla rete lombarda”

Agenpress. Trenord lo chiama progetto Closing, si tratta di chiudere, entro la fine dell’anno, 25 biglietterie di stazione lombarde ancora in attività su 50. L’azienda ha pubblicato sul Gazzettino ufficiale un bando di gara per l’ampliamento e la gestione dei punti vendita affidato a terzi. Si tratta di spostare presso bar, edicole o tabaccherie i punti di vendita dei biglietti (spesso lontani dalle stazioni o dai parcheggi).

E’ una scelta strategica sbagliata che avrebbe costi superiori ai risparmi di personale, 50 addetti verrebbero trasferiti per altre attività, e tre impatti sicuramente negativi: in tema sicurezza, la scelta è in netto contrasto con quanto concordato da Trenord e RFI con le autorità istituzionali e di polizia tese a rafforzare tutte le iniziative che possono aumentare la sicurezza a partire dalle stazioni; per quanto riguarda i servizi, anziché ampliare le attività di stazione rese alla clientela e ai pendolari e diventare centri di interscambio dove si trovano informazioni, tourist office, noleggio bici e auto, queste vengono cancellate; infine l’impatto sul turismo, molte località interessate alla chiusura sono infatti luoghi turistici come Iseo, Luino, Chiavenna, Edolo. Si allunga così il numero di stazioni “desertificate” prive di servizi, inpresenziate, che diventano così luoghi pericolosi per i passeggeri. Si tratta di un nuovo strappo al contratto di servizio tre Trenord e Regione, per cui l’Assessore Regionale ai Trasporti Claudia Terzi dovrebbe intervenire per evitare che anche i già disastrati servizi di trasporto metropolitani vengano ulteriormente deponziati.

Lista delle stazioni facenti parte dal progetto di chiusura

Abbiaregrasso (MI),Arcore (MB), Bollate (MI), Caloziocorte (BG), Canegrate (MI), Casalpusterlengo (LO), Cernusco S.N.(MI), Chiari (BS), Chiavenna(SO), Desio (MB), Edolo(BS), Iseo (BS), Lomazzo(CO), Luino (VA), Mariano Comense(CO), Novate Milanese (MI) , Parabiago( MI), Rovato (BS), Sesto Calende (VA), Seveso (MB), Stradella(PV), Tradate (VA), Vanzago(MI), Varese FN.

E’ quanto dichiara Dario Ballotta esponente di Liberi e Uguali Lombardia