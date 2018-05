Di Maio. Scelta Mattarella incomprensibile. I governi li decidono le agenzie di rating

Agenpress – “Scelta Mattarella incomprensibile. Allora inutile votare, governi li decidono sempre gli stessi”. Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Facebook. “Sono stato grande stimatore Mattarella ma questa scelta è incomprensibile”.

“Avevamo espresso Conte come presidente del consiglio, avevamo una squadra di ministri, eravamo pronti a governare e ci è stato detto no perché il problema è che le agenzie di rating in tutta Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell’Economia. Allora diciamocelo chiaramente che è inutile che andiamo a votare tanto i governi li decidono le agenzie di rating, le lobby finanziare e bancarie, sempre gli stessi”.

“Per noi l’Italia è sovrana: se si vuole impedire un governo del cambiamento allora ce lo devono dire chiaramente. Sono molto arrabbiato”.

“stiamo lavorando da decine e decine di giorni, dalla mattina alla sera, per assicurare un governo a questo Paese: ma la verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il M5s al governo di questo paese”.