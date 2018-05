Di Maio. Un condannato può fare il ministro, puoi essere Alfano. Replica: ti porto in tribunale

Agenpress – “In questo Paese puoi essere un criminale condannato, un condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi avere fatto reati contro la pubblica amministrazione, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare ma se hai criticato l’Europa non puoi permetterti neanche di fare il ministro dell’Economia in Italia. Ma non finisce qui”, ha detto il leader M5S Luigi Di Maio in diretta su Fb, al quale ha immediatamente replicato Angelino Alfano.

“Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto”.

