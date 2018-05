Governo. Berlusconi. Il M5S parla di impeachment? E’ irresponsabile

Agenpress – “Con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendiamo atto e osserviamo con preoccupazione l’evolversi della situazione politica. Come sottolineato dal Presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti ė difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese. Il movimento Cinquestelle che parla di impeachment é come sempre irresponsabile. Forza Italia attende le determinazioni del Capo dello Stato, ma ove necessario sarà pronta al voto”.

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una nota.