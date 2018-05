Governo. Conte fa gli auguri a Cottarelli. “In bocca al lupo”

Agenpress – “In bocca al lupo a Cottarelli? In bocca al lupo a chiunque. E soprattutto all’Italia. L’importante è cercare di far bene al Paese”. L’ha detto Giuseppe Conte dopo aver rimesso il mandato al Quirinale, uscendo da un appartamento in centro a Roma dove ha incontrato i vertici del MoVimento 5 Stelle.

Di Conte parla la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, a Che tempo che fa. “Il prof Conte non lo conoscevo, il mio primo incontro con lui, recentissimo, dopo l’incarico ricevuto, è stato molto cordiale, mi e’ apparso aperto al dialogo e al confronto”.

“Certo il cammino si presentava impervio e lui ne era consapevole. Forse bisognava dargli un po’ più di tempo per fare delle verifiche, anche perché’ questo matrimonio – io sono una matrimonialista – era un matrimonio inedito, come se fosse stata una coppia litigiosa, era un cammino difficile..vediamo ora cosa capiterà”. “A me Conte non ha parlato di preoccupazioni di uscita dall’euro”.