Governo. Damiano (PD). Salvini sapeva che si stava rischiando un collasso istituzionale

Agenpress – “Stupisce che un politico avveduto e non di primo pelo come Salvini non se ne sia accorto o che, al contrario, decida di fare il finto tonto, perché si sta tirando la corda all’inverosimile rischiando un collasso istituzionale e democratico oltreché economico. Il problema è che di mezzo ci va il Paese, soprattutto la parte più debole.

Lo ha detto Cesare Damiano, esponente del Partito democratico. “Gli attacchi al Quirinale e alla Costituzione avvenuti in questi ultimi giorni da parte di alcuni politici della coalizione giallo-verde, ci ha lasciati sgomenti. C’è un tratto eversivo nelle pretese di chi vorrebbe limitare le prerogative di garante che il Presidente della Repubblica deve esercitare, che va al di là dei contenuti, buoni o cattivi, del programma di Governo”.

“Non è un mistero che i contenuti del contratto giallo-verde prevedano costi difficilmente sostenibili per un Paese indebitato come l’Italia: provvedimenti che, se adottati, avrebbero bisogno delle relative coperture finanziarie. Il fallimento del decollo del nuovo Governo, con la rimessa del mandato da parte di Conte, è frutto di un braccio di ferro irragionevole di Lega e 5 Stelle”.

“Nessuno vuole prendere ordini dalla Germania o dai centri di potere della finanza internazionale. Tantomeno crediamo che l’Europa, così come funziona, vada bene. Ma un conto è forzare la situazione, come ha fatto il PD con la richiesta della flessibilità, un altro è mettersi nella condizione di essere accerchiati e di soccombere come è capitato alla Grecia”.