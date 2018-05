Governo. Renzi e il PD difendono Mattarella. Salvini non voleva governare

Agenpress – Il presidente del Pd Matteo Orfini e il segretario reggente Maurizio Martina si sono sentiti pochi minuti fa, condividendo la solidarietà verso il presidente Mattarella e apprezzamento totale del suo discorso in difesa della Costituzione. Orfini è pronto, a quanto si apprende da fonti Dem, a convocare gli organi del partito. E il Pd sta valutando se organizzare iniziative straordinarie in difesa della Costituzione.

“Salvini non voleva governare: ha fatto promesse irrealizzabili, ha paura delle sue bugie, altro che Flat Tax e Fornero. E quindi ha usato l’alibi di un ministro per far saltare tutto: vecchio stile leghista. Ma minacciare #Mattarella è indegno. Sulle Istituzioni non si scherza”. Lo scrive su twitter l’ex premier e segretario del Pd, Matteo Renzi.

Per Ettore Rosato, vicepresidente Pd della Camera, è “ineccepibile il comportamento del presidente Mattarella. La Costituzione è chiara e prevede un equilibrio nei poteri. Salvini e Di Maio hanno forzato perché volevano rompere, sapevano anche loro che serviva stampare moneta falsa per rispettare le promesse che avevano fatto. Meglio lavarsene le mani e scaricare su un complotto il loro fallimento”.

“Aggressione senza precedenti e preoccupante di #Salvini e #Dimaio al Capo dello Stato mentre parla al Paese con equilibrio e pacatezza. Chi attacca Mattarella attacca la Repubblica e tutti gli italiani. #iostoconmattarella”, scrive il sindaco di Firenze, Dario Nardella (Pd), su twitter.

“Il presidente Mattarella ha semplicemente applicato la Costituzione. Gli attacchi scomposti e gravi di Di Maio e Salvini dimostrano solo la loro irresponsabilità e la loro debolezza politica. La smettano e ammettano la loro incapacità”, scrive su twitter Lorenzo Guerini (Pd).