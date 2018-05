Governo. Salvini. Qualcuno ha detto no, si torna al voto!!

Agenpress – “Abbiamo dimostrato buon senso, generosità, responsabilità. Abbiamo rinunciato al presidente della Camera, al presidente del Senato, alla presidenza del Consiglio. Abbiamo finito di rinunciare. Quello che dovevamo fare, l’abbiamo fatto”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Terni.

“Non siamo al sevizio di nessuno se non dei cittadini italiani. Se abbiamo la certezza di lavorare onestamente e serenamente per fare l’interesse dei cittadini italiani domani mattina sono in ufficio al ministero degli Interni a cominciare a espellere i troppi clandestini. Se però qualcuno mi dice si vai in ufficio, con calma… bisogna vedere i mercati, la Borsa, lo spread, i vincoli europei… no. O si può lavorare bene per dare un futuro a questo Paese o ai nostri figli o in democrazia, se siamo ancora in democrazia, rimane solo una cosa da fare: restituire la parola agli italiani”, aveva detto.

“Io mai chinerò la testa davanti alle richieste di qualcuno che non rispondono alle richieste dei cittadini italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Terni. E tornando alla scelta di Paolo Savona come ministro dell’economia, ha aggiunto: “Sentirsi dire che uno non può fare il ministro se preoccupa i mercati o la Merkel o Macron, allora io penso che dovremmo tornare davanti ai cittadini italiani e chiedere: Se volete vivere da schiavi votate i vecchi. Sennò sceglieteci, ma da persone libere”.

Subito dopo ha scritto: “Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia. A questo punto, con l’onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!”.