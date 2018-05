Matteo Salvini: “Io non mollo, per il bene dei nostri figli”

Agenpress. Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità.

Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani.

Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto NO.

Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza.

A questo punto, con l’onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!… #Primagliitaliani!

Io non mollo, per il bene dei nostri figli.

E’ quanto dichiara Matteo Salvini su suo profilo Facebook.