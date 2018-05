Bagnai (Lega): “Cottarelli designato già da tempo, i poteri forti gli hanno preparato la strada facendolo apparire su ogni schermo”

Agenpress. Il Sen. Alberto Bagnai (Lega) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Il discorso di Cottarelli è ben costruito perché lui ha avuto 5 mesi per prepararlo. Quei 5 mesi nel corso dei quali noi l’abbiamo visto apparire in ogni schermo, compreso l’oblò della lavatrice, a reti unificate.

L’occupazione dei media è lo strumento con cui i poteri forti preparano la strada a quelli che hanno designato, è successo già con Monti e con Macron in Francia. E’ un passaggio costruito, è talmente ovvio. I poteri forti sono nel panico. Questo fatto che vediamo in tv sempre la stessa gente, che vediamo solo giornalisti livorosi che mirano solo a screditare gli altri senza argomentare, sono il segno più chiaro del panico del potere.

Cottarelli viene da un’istituzione come il FMI che si è fortemente screditata con il salvataggio della Grecia. Cottarelli era stato chiamato per rassicurare i mercati, ma vedendo i risultati della giornata non li sta rassicurando. Cottarelli appartiene a quella categoria di economisti che dicono la verità a giorni alterni. Che non ci sia un problema di sostenibilità dei conti pubblici è vero. Ma prima ci vengono proposte catastrofi quando si vuole influenzare il processo politico in una direzione, quando il processo politico va in quella direzione allora va tutto bene.

Quanto al dialogo sull’Europa, è quello che noi vorremmo fare. E’ una proposta di solidarietà e di dialogo per togliere dall’Europa ciò che non funziona: le regole fiscali e la moneta. Nel nostro programma la priorità viene data all’irrazionalità delle regole fiscali. Cottarelli non è credibile quando dice che vuole dialogare, perché lui fa parte di quell’Italia che è subalterna ai tedeschi. Questo non fa bene a noi, ma neanche ai tedeschi, perché il progetto europeo così com’è è sconveniente per tutti.

Il Prof. Savona ha il torto di aver posto nel 2011 il problema che qualsiasi Paese deve avere un piano di uscita dall’Euro. L’Euro, come tutte le creazioni umane, ha un inizio e una fine. Supponiamo che salti per aria la finanza dei nostri amici tedeschi, noi arriviamo totalmente impreparati perché se cerchiamo di avviare un dibattito sull’Euro la madonnina di Bruxelles piange?”.