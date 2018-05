Giro d’Italia. Silvestroni (FdI): grazie alla Raggi le buche vanno in mondovisione

Agenpress. “Dopo la giornata di ieri le buche di Roma sono andate in mondovisione. Davvero una figuraccia terribile quella che la Capitale ha fatto durante il passaggio del Giro d’Italia”.

Non ha tardato ad arrivare il commento sarcastico del deputato e capogruppo in Città Metropolitana di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni in merito alle condizioni disastrate del manto stradale romano che hanno scatenato le proteste dei corridori con conseguenze negative sugli esiti della gara. “Il tema della manutenzione stradale è diventato una vera e propria emergenza sia per Roma che per tutto il territorio della città metropolitana.

La Sindaca Raggi e la sua “mobilissima” giunta proprio non riescono ad individuare le priorità della città e a metterne a segno una giusta. Invito ancora una volta la Sindaca, come tante volte ho fatto dai banchi della città metropolitana, a concentrarsi su pochi interventi strutturali e fondamentali per la sicurezza e la vivibilità invece di andare partorendo bizzarrie varie. Perché se a volte le sue fantasiose proposte possono provocare una risata in questo caso ci hanno sottoposto alla vergogna e all’umiliazione in tutto il mondo” conclude Silvestroni.