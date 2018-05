Marsilio (FDI): “Nel carcere di Teramo situazione drammatica, annuncio mia interrogazione al Ministro della Giustizia”

Agenpress. Ho visitato insieme al candidato Sindaco di Teramo Giandonato Morra il carcere circondiariale del capoluogo abruzzese ed ho incontrato le delegazioni sindacali di polizia penitenziaria e del personale dell’amministrazione.

Ho preso visione di una situazione drammatica.

Agenti e personale dell’amministrazione sono costretti a sopportare un carico di lavoro quasi doppio rispetto i parametri.

Solo 130 effettivi su una pianta organica di oltre 200 sono operativi nel poter garantire la sicurezza.

Inoltre, i detenuti sono in sovrannumero di almeno 150 unità, alloggiano a coppie in celle progettate per essere singole.

Fratelli d’Italia ha ribadito il proprio impegno ad assumere nuovo personale e aprire nuove carceri, per garantire maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro per i servitori dello stato, insieme ad un trattamento civile dei detenuti.

Sui problemi riscontrati al carcere di Teramo annuncio un’interrogazione al Ministro della Giustizia.”

E’ quanto dichiara il Senatore Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.