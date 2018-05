Mattarella dà l’incarico a Cottarelli. Spread a 220. FI, FDI non voteranno la fiducia

Agenpress – Sergio Mattarella ha conferito l’incarico a Carlo Cottarelli. E intanto lo spread tra Btp e Bund sfonda anche la soglia dei 220 punti base, a 221, un valore che non si vedeva da gennaio del 2014, dopo che Forza Italia ha dichiarato che non sosterrà un esecutivo guidato da Cottarelli. Il rendimento del decennale del Tesoro è in rialzo al 2,59%.

“Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario”, ha affermato Giorgio Mulè. portavoce dei gruppi di Fi alla Camera e al Senato.

Anche Giorgia Meloni non darà la fiducia. “Il governo Cottarelli non avrà la fiducia di Fratelli d’Italia”.

Per Matteo Salvini “Cottarelli non lo conosco, ho letto in questi giorni che tutto quello che proponevamo secondo lui non andava bene. Ho letto il suo curriculum, è il perfetto rappresentante della finanza e dei poteri forti che hanno fermato la nascita del governo del cambiamento per cui auguri a lui ma soprattutto agli italiani”.

“Questa è una situazione delicata. Faccio fatica ad immaginare una legislatura che vada avanti. Ora bisogna dare una mano al presidente Mattarella. Noi del Pd dobbiamo essere pronti ad ogni scenario e lavorare uniti ed aperti. Abbiamo tutte le condizioni per fare bene”, dice invece Maurizio Martina, segretario reggente del Pd. “Voteremo sì”.