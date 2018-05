Matteo Salvini indeciso tra l’alleanza con il M5S e Forza Italia. Ci penserò

Agenpress – Matteo Salvini continuerà l’alleanza con Silvio Berlusconi o proseguirà con il M5S?, ha chiesto Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”.

“Forza Italia? Siamo fuori dai Mondiali. Per quanto riguarda la politica, chiedete a Berlusconi, in queste settimana ho letto da parte di alcuni esponenti di Forza Italia commenti spiacevoli. Ci penserò”.

“L’importante sono i programmi. Io faccio parte di una coalizione. Per fare quello che dobbiamo fare bisogna cambiare alcune regole europee, altrimenti non possiamo abbassare le tasse e cambiare la Fornero. Su questo Berlusconi e FI mi danno una mano o come ho letto in alcuni comunicati stanno dalla parte della Merkel? Bisogna andare a Bruxelles e ragionare e chiedere di riscrivere alcune regole che ci danneggiano”.

“Quando mi passerà la rabbia ci ragioneremo. Per adesso sono troppo incazzato. Vedremo, sicuramente il lavoro di queste settimane non è stato inutile. Io sono partito avendo diffidenza nei confronti dei 5 Stelle. Quando ci siamo seduti al tavolo ho detto ‘Boh’, poi però io sono curioso di natura e lavorando con loro ho capito che sono persone pronte a trovare un compromesso. Se diventerà un’alleanza di governo lo vedremo nelle prossime settimane. Siamo persone oneste, libere, responsabili. Io ieri avevo in tasca sei ministeri, ma ho messo davanti a tutto la dignità. Rivinceremo le elezioni e se ci diranno no un’altra volta… io sto invitando tutti alla calma. Ora hanno dato l’incarico a Cottarelli che è vicino al Pd, l’unico partito che ha perso ovunque. Dico agli italiani calma, ci hanno fregato ‘stavolta, non lo faranno di nuovo”.

“Io speravo di venire da te oggi per raccontare il mio primo giorno di ministro, mi sarebbe piaciuto fare il ministro dell’Interno, visto che stanno anche ricominciando gli sbarchi. Sono andato al Quirinale con il vestito buono, ché mio figlio mi aveva detto ‘Mi raccomando vestiti elegante, non fammi fare brutta figura’. Ma siamo andati lì e ci siamo visti depennare il nome del ministro dell’Economia”

Alla domanda di Barbara d’Urso “perché non cedere su un ministro?”, ha risposto: “Il problema non è il ministro, ma il fatto che ci venga impedito di scegliere come ministro una persona solo sul pregiudizio che fosse contro l’euro”

E questa domanda è stata posta nuovamente qualche minuto dopo, visto che la risposta è stata vaga, e lui ha detto:”Perché ci hanno bocciato l’idea e non il nome e questo è grave. Ci hanno detto che non può fare il ministro qualcuno che va a Bruxelles a dire che vanno cambiate alcune regole per il bene dell’Italia. All’Italia ci pensano gli italiani. Se mi bocci quel nome, mi bocci il progetto che ha preso i voti della maggioranza degli italiani”

Poi ha spiegato l’idea che si è fatto: “A qualcuno, ma soprattutto all’estero, un governo che metta al centro gli italiani è sgradito, perché in Europa hanno bisogno di un’Italia di Serie B, che paga e sta zitta. Ci hanno fermato una volta, non ci fermeranno una seconda volta e invece di avere una piccola maggioranza, avremo una grande maggioranza e Mattarella sì o no, faremo lo stesso il governo”.

Sulle voci di un possibile complotto da parte sua, Salvini ha detto: “Chi lo pensa non mi conosce. Io avrei lavorato tre settimane giorno e notte con Di Maio per poi far saltare tutto? Io ero pronto a mettermi in gioco, fare il ministro dell’Interno non è facile, ma io ero pronto. Io dico solo che Mattarella si è preso una grossa responsabilità”

Barbara d’Uso ha chiesto anche se Salvini appoggerà l’impeachment, ma su questo il leader della Lega non si è voluto esprimere.