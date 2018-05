Torino. Il M5S diserta il Consiglio Comunale per protestare contro Mattarella

Agenpress – Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Torino oggi non presenzierà in aula alla seduta del Consiglio Comunale per protestare contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ieri”, commenta il gruppo consiliare del M5S, “si è aperta una crisi senza precedenti tra le Istituzioni e i cittadini, che non può vederci come inermi spettatori”.

“La scelta del Presidente Mattarella di porre veti in ordine alle opinioni politiche di uno dei Ministri proposti per il Governo del cambiamento”, proseguono, “lascia interdetti e mette in discussione il voto di tutti gli italiani che si sono espressi nelle urne indicando le loro volontà per il futuro del Paese, chiedendo democraticamente forte discontinuità rispetto a un passato fatto, tra le altre cose, di austerità e precarietà”. Motivi che hanno spinto il M5S a non presentarsi in Sala Rossa: il presidente del consiglio Fabio Versaci è in aula per permettere lo svolgimento della seduta.