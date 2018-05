Di Maio rinuncia all’impeachment. Salvini non lo vuole fare. Anzaldi (PD). Bugiardo seriale

Agenpress – “Per quanto riguarda l’impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché’ Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza”. Lo ha detto il M5s Luigi Di Maio al quale replica Michele Anzaldi, deputato del PD. “Il fantomatico impeachment del bugiardo seriale Di Maio contro il presidente Mattarella è durato meno di tre giorni: come era chiaro fin da subito, si trattava solo di una pericolosa bufala mediatica, peraltro senza alcun fondamento giuridico, che doveva servire solo a nascondere il fallimento di M5s. E’ grave che una simile pagliacciata, che ha puntato alla delegittimazione della massima istituzione costituzionale, sia cresciuta anche grazie alla Rai con l’irruzione telefonica di Di Maio da Fazio”.