Elezioni a luglio. Acerbo (PRC): “Stanno uccidendo la democrazia. A fine luglio è impossibile, voteremo a ferragosto”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, componente del coordinamento nazionale di Potere al Popolo, dichiara:

«Le elezioni a fine luglio tra gli ombrelloni sembrano una trovata da commedia all’italiana ma in realtà siamo di fronte a una tragedia. Stanno uccidendo la democrazia in Italia. Dal presidente della Repubblica a Salvini, Di Maio, Renzi e Berlusconi mai la Repubblica era caduta così in basso. Portano tutti enormi responsabilità per questa situazione.

Anche solo il discutere di elezioni il 29 luglio – data impossibile per adempimenti relativi al voto all’estero – rende il nostro paese una barzelletta. Considerato che non si può a fine luglio ci faranno votare a ferragosto?».