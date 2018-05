enzi. Di Maio collabora con il Colle e dice no all’impeachment? Pagliacciata con Salvini

Agenpress – “Un’ora fa Di Maio si è detto pronto a collaborare con il Colle, prima aveva parlato di impeachment per Mattarella. Sono passati dalla Casaleggio Associati alla Casaleggio Dissociati. Cambiano idea ogni minuto”.

Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Tutti gli italiani hanno capito che questa pagliacciata ha due autori: Salvini e Di Maio. Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il governo e non è riuscito”.

“Agglomerato di dirigenti incomprensibili: ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, si stende sul lettino e si chiede”, aggiunge. “Siamo di fronte a una telenovela sudamericana, con tutto il rispetto per i sudamericani. Di Maio un giorno dice che serve l’impeachment verso Mattarella, ora dice che non lo vuole più perché Salvini non è d’accordo”.

“Il Pd è pronto, è prontissimo” al voto il 29 luglio. Il punto non è se noi siamo pronti. Se tu vai da un italiano e dici: ‘il 29 luglio si vota’, quello ti prende per matto. Ma se si dovrà votare a luglio è perché loro che hanno vinto non sono in grado di fare un governo ed allora è naturale che il presidente della Repubblica, che è stato vergognosamente insultato, dovrà sciogliere le Camere. Cip e Ciop sono i responsabili di una situazione di grande grande gravità”.