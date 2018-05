Forza Italia. Berlusconi riunisce lo stato maggiore. Gelmini. Centrodestra sia unito

Agenpress – Silvio Berlusconi è tornato a Roma ed ha convocato, a quanto si apprende, una riunione con lo stato maggiore di Forza Italia a palazzo Grazioli. La riunione servirà per fare il punto della situazione politica.

“Per Forza Italia e per Berlusconi la stella polare resta il centrodestra unito. Alle prossime elezioni vogliamo presentarci agli italiani con la stessa coalizione e supportata da un programma già condiviso con gli alleati e che lo scorso 4 marzo è risultata la più votata. Berlusconi è colui che ha inventato in centrodestra, Forza Italia, insieme a Lega e Fratelli d’Italia, rappresenta il centrodestra. Vogliamo presentarci uniti per vincere, e per tornare a Palazzo Chigi. L’unico governo che può davvero far ripartire il Paese è quello di centrodestra, con le nostre ricette per la crescita, per l’occupazione, per la sicurezza, per la famiglia. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, nel corso della riunione del direttivo del gruppo.

“Non voteremo la fiducia al governo Cottarelli, siamo contrari ai governi tecnici non indicati liberamente dagli elettori nelle urne. Forza Italia è una forza politica responsabile ma non condividiamo questa scelta. L’incarico per tenare di formare un governo lo abbiamo detto in più di un’occasione durante questa crisi doveva andare a Salvini e al centrodestra unito. Si è ritenuto di non perseguire questa strada, si sono scelti altri percorsi, tutti finiti male. A questo punto la parola torni al più presto ai cittadini, non con Berlusconi in campo candidato siamo pronti”.