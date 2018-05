Governo. Di Maio invita alla mobilitazione a Roma, con lo slogan: “#ilMioVotoConta”

Agenpress – “È un momento cruciale per la democrazia e vi invitiamo a prendere parte ad alcune iniziative sui social. Ogni piccolo contributo è importante, ogni particolare può fare la differenza”. Così il M5s in un post sul blog che rilancia anche Luigi Di Maio per chiamare alla mobilitazione prevista per il 2 giugno a Roma alle 19 in piazza della Bocca della Verità. Il M5s ha creato un format a cui si può accedere direttamente dalla pagina del blog e che consente di cambiare la propria immagine di profilo su Facebook con un tema dedicato all’iniziativa di piazza. L’immagine mostra una manifestazione con le bandiere M5s, colorata in verde, bianco e rosso e lo slogan: “#ilMioVotoConta”. “È fondamentale ricordare a tutti che il nostro voto conta! Che non staremo qui fermi a subire questa ennesima ingiustizia” è l’appello.