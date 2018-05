Juncker: “l’Italia continuerà il suo percorso europeo. Merita rispetto”

Agenpress. Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker “è convinto che l”Italia continuerà il suo percorso europeo. La Commissione è pronta a cooperare con l’Italia responsabilmente e nel rispetto reciproco. L”Italia merita rispetto”.

Una precisazione d’obbligo dopo che il commissario europeo Guenther Oettinger aveva seminato il panico sull’asse Roma-Bruxellesc on una intervista da Strasburgo alla Deutsche Welle in cui aveva fra l’altro affermato: “Spero” che i “segnali drastici” che sono arrivati in questi giorni dai mercati all’Italia convincano gli elettori italiani “a non affidare responsabilita’ di governo ai populisti di sinistra e di destra”.

Juncker, ha espresso “la propria convinzione che le sorti dell’Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari. L’Italia, indipendentemente dai partiti che la dirigeranno in futuro, è un paese fondatore dell’Unione europea che ha fornito un enorme contributo all’integrazione europea”, si legge in una nota della Commissione.

Da Bruxelles intanto arrivano segnali incoraggianti per il nostro Paese. La riforma dei fondi strutturali europei proposta dalla Commissione Ue per il 2021-2027 porterà nelle casse dell’Italia 2,4 miliardi di euro in più rispetto al 2014-2020. L’aumento della dotazione italiana, nonostante i tagli alla politica di coesione, deriva dalla modifica dei criteri di assegnazione delle risorse. Oltre al Pil, infatti, conteranno di più fattori come la disoccupazione giovanile. La fetta italiana di Fondo Ue per lo sviluppo regionale salirebbe così da 36,2 mld (2014-2020) a 38,6 (2021-2027).

Secondo un documento interno della Commissione, che considera Fesr e Fondo di coesione in prezzi 2018, i tagli per l’Ue a 27 saranno del 9,9% (da 367 a 331 mld), quindi non del 6%, come dichiarato nelle scorse settimane dallo stesso esecutivo. Ma l’Italia, che rimane il secondo beneficiario della politica di coesione europea dopo la Polonia, non è l’unico

Paese che potrebbe vedere la sua dotazione aumentata nonostante le sforbiciate. La proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea implica infatti uno spostamento di risorse dal Nord-Est Europa verso il Centro-Sud che tenga conto del migliorato tenore di vita negli ex Paesi sovietici ma anche dell’impatto della crisi su molte economie del Mediterraneo, della lotta ai cambiamenti climatici e degli sforzi per integrare i migranti.

Grecia (da 17,8 a 19,2 mld), Romania (da 25,2 a 27,2 mld) e Bulgaria (da 8,3 a 8,9 mld) vedrebbero un aumento dell’8%; Finlandia (da 1,5 a 1,6 mld) e Spagna (da 32,4 a 34 mld) del 5%, mentre Cipro del 2%. Invariate le risorse per Danimarca, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo. Mentre a subire le sforbiciate più pesanti sono Ungheria (da 23,6 a 17,9 mld), Lettonia (da 7,4 a 5,6 mld), Estonia (da 3,8 a 2,9 mld), Repubblica Ceca (da 23,5 a 17,8 mld) e Malta (da 0,8 a 0,6 mld), con un -24%. Segue il -23% della Polonia (da 83,9 a 64,4 mld), il -22% della Slovacchia (da 15,1 a 11,8 mld) e -21% della Germania (da 19,8 a 15,7 mld). La perdita di fondi per il gruppo di Visegrad nel prossimo settennato di programmazione sarebbe quindi di 34,2 miliardi di euro.

“Oggi – afferma la commissaria europea alla Politica regionale Corina Cretu – proponiamo una politica di coesione per tutte le regioni, che non lascia indietro nessuno. La rendiamo più flessibile, per adattarla alle nuove priorità e per proteggere meglio i nostri cittadini. Abbiamo anche reso le regole più semplici e questo beneficerà tutti, dalle piccole imprese alle scuole e agli ospedali, che avranno un accesso più facile ai fondi”. La proposta di regolamento deve ora essere negoziata con le altre istituzioni Ue prima di entrare in vigore.