La Pietra (FDI): raccolta firme per dimissioni Mattarella e Presidenzialismo

Agenpress. “Se si vuole affidare al capo dello Stato l’incarico di scegliere i Ministri, allora quest’ultimo deve essere votato dai cittadini italiani.

Per questo motivo da oggi, noi di Fratelli d’Italia, avvieremo una petizione on line sia per richiedere le dimissioni di Mattarella, sia per l’istituzione del Presidenzialismo, così come sostenuto dalla nostra Presidente Giorgia Meloni.

La democrazia italiana va tutelata” è quanto dichiarato dal Senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.