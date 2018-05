Ladro ucciso, Maullu (FI): “Delinquenti più tutelati degli onesti, legge sia riformata”

Agenpress. “È del tutto inammissibile che Mario Cattaneo debba affrontare un processo per eccesso colposo di legittima difesa: in questo Paese, a quanto pare, i delinquenti sono più tutelati dei cittadini onesti che cercano di difendersi, ormai è evidente. L’oste lodigiano uccise un ladro per legittima difesa, per evitare che il malintenzionato si introducesse nel suo negozio per rubare, per danneggiare la sua attività.

È soprattutto in questi momenti che la riforma della legittima difesa appare più urgente che mai: il testo della legge deve essere completamente riformulato, perché al momento è pericolosamente sbilanciato a favore dei malintenzionati. La difesa, secondo noi, è da considerarsi sempre legittima”.