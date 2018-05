Marsilio (FDI): “Presidenzialismo unica via per uscire dalla crisi politica”

Agenpress. “La scelta di Mattarella ha portato ad un ulteriore acuirsi della crisi politica in cui versa l’Italia. L’unica via per uscirne è dare nuova legittimità alla figura del Presidente della Repubblica con il presidenzialismo.

Fratelli d’Italia sarà sul territorio il 2 e il 3 Giugno per una raccolta firme in favore del presidenzialismo, come detto oggi dal Presidente Giorgia Meloni.

Dobbiamo ritrovare il senso dello Stato”

E’ quanto dichiara il Senatore Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.