Esquilino chiama Roma: La giornata di studio sul Rione

Giovedì 31 maggio dalle 9.30 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) si terrà la giornata di studio “Esquilino chiama Roma”

Agenpress. L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia ha deciso di accogliere la proposta del Gruppo di Lavoro via Giolitti – l’associazione nata per facilitare la nascita di un processo di rigenerazione urbana partecipata per il rilancio dell’Esquilino – ed ospitare all’Acquario romano un forum con l’obiettivo di avviare tavoli tematici di confronto interistituzionale con i residenti per riflettere sulle opportunità di rinascita e sviluppo della rione, legate al suo grande pregio culturale. L’attivazione dei tavoli tematici renderà possibile l’istituzione di un laboratorio permanente – o Urban Lab – alla Casa dell’Architettura.

Aprirà i lavori della sessione mattutina Istituzioni e collettività al lavoro per rigenerare il quartiere, moderata da Tommaso Brasiliano, Flavio Mangione, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia. Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, seguiranno gli interventi di Maria Grazia Chilosi “Il restauro della statua berniniana di Santa Bibiana”, di Pietro Petraroia, “Strumenti per la partecipazione: una mappa per il riconoscimento delle risorse e dei valori dell’Esquilino”, di Gennaro Berger, “La partecipazione civica al rilancio dell’Esquilino”.

Seguiranno le testimonianze degli stakeholders pubblici e privati presenti sul territorio: Susanna Bernardini, Grandi Stazioni Rail, Silvio Gizzi, Grandi Stazioni Rail, Paolo Aielli, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Letizia Casuccio, Coopculture Palazzo Merulana, Vincenzo di Berardino, ENPAM – Piazza Vittorio APS, Salvatore Perrotta, AGS CORIME Mercato Esquilino, Andrea Fassi, Palazzo del freddo; verranno analizzati gli strumenti per la partecipazione: una mappa per il riconoscimento delle risorse e dei valori dell’esquilino con Andrea Grimaldi, Marina Magnani Cianetti, Pietro Petraroia, Luca Reale, Simona Salvo.

La sessione pomeridiana Tavoli tematici un’agenda per l’Esquilino, verrà presentata dal presidente dell’OAR Flavio Mangione e moderata da Tommaso Brasiliano. Quattro i tavoli di lavoro: Patrimonio culturale, Spazio urbano e mobilità, Attività di commercio e ristorazione, Vita e servizi nel quartiere. A seguire una riflessione congiunta dopo gli esiti del lavoro dei vari gruppi.

Nel corso del Forum una lettura inedita dell’Esquilino sarà offerta dai video di Stefano Volante e dalle fotografie di Hugh Fulton.