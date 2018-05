Governo. Tajani. Il M5S non è il centrodestra. Chiunque si allei con loro non è con noi

Agenpress – “Se Mattarella decide di sciogliere le Camere, allora la mia speranza è che si vada al voto col centrodestra unito. Silvio Berlusconi sarà in campo. Se tornasse l’ipotesi di un esecutivo gialloverde, “la nostra idea non è cambiata. Non ci opporremmo alla nascita di un governo M5S-Lega”.

Lo ha detto il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, intervistato da Corriere della Sera e Messaggero, auspicando che non si torni alle urne a luglio: “Meglio votare quando non tutti gli italiani sono in vacanza, si rischia un voto falsato”.

“I Cinquestelle non sono il centrodestra. Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione della politica e loro un’ altra. Chiunque si allea coi M5S non è di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il centrodestra, con Di Maio e Di Battista, non ha nulla a che vedere”.

Tajani ribadisce la posizione di Forza Italia nel Ppe. “Distruggere l’Europa è una cosa inconcepibile: si può cambiare, ma non distruggere. L’uscita dall’euro sarebbe una follia. Un conto è discutere dei poteri della Banca Centrale, e dell’Unione bancaria, ma abbandonare la moneta unica significherebbe fare un danno all’occupazione e ai risparmi degli italiani. Mi auguro che nessun governo in futuro pensi di fare questo, piuttosto garantisca gli interessi nazionali”.

E guardando ai mercati, “rifinanziare un debito pubblico di 2.300 miliardi ci costa 400 miliardi l’anno, più di un miliardo al giorno. Serve un governo che governi, che dia rassicurazioni ai mercati, che tranquillizzi gli investitori. E quel governo non può che essere un governo di centrodestra, su cui noi premevamo, guidato dal leader che aveva preso più voti”.