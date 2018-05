La zanzare quando hanno sete “bevono” il nostro sangue

Agenpress – Una ricerca condotta dall’Università di Cincinnati, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, ha dimostrato che zanzare pungono quando sono assetate. In caso di sete, fino al 30 per cento di questi insetti femmina ricorre al sangue, rispetto a un normale 5-10%.

I ricercatori hanno messo insieme le zanzare che si nutrivano di sangue in due occasioni – un giorno dopo che aveva piovuto e un altro dopo un periodo di siccità – per vedere quali differenze fisiologiche si potessero rilevare nei due gruppi. È emerso che le zanzare disidratate avevano più probabilità di cercare di bere sangue rispetto a quelle che non avevano sete.

“Abbiamo visto gli effetti sul comportamento nel giro di due o tre ore in condizioni di bassa umidità e temperature più alte” ha spiegato Joshua Benoit, che ha guidato la ricerca.

Le temperature in aumento a causa dei cambiamenti climatici potrebbero causare periodi di siccità più frequenti e più lunghi nelle aree in cui le zanzare rappresentano una minaccia per la salute umana secondo il team di ricerca. “Si potrebbero osservare effetti sulle zanzare che probabilmente saranno esacerbati dalla crescente frequenza della siccità, aumentando la durata e la gravità”, ha spiegato il coautore dello studio Christopher Holmes. Sapendo, quindi, come le zanzare reagiscono alla siccità, gli studiosi potrebbero prevedere meglio quando si verificherà un’epidemia.