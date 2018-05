Ocse. Rischio effetti incertezza politica. Italia abbassi le tassi, priorità opere e lotta a povertà

Agenpress – “L’incertezza politica potrebbe avere un impatto sullo sviluppo economico”. Così l’Ocse nel suo ultimo ‘Economic Outlook’ nell’approfondimento dedicato all’Italia. Intanto “riflettendo un’accresciuta percezione dell’incertezza politica, i rendimenti dei titoli di stato ultimamente sono saliti”, si legge sempre nel rapporto. Allargando lo sguardo allo scenario internazionale, la “Brexit e l’incertezza politica in Italia potrebbero – si sottolinea – aggiungere pressioni alla crescita dell’area euro”.

La crescita stimata per l’Italia nel 2018 (+1,4%) e nel 2019 (+1,1%) risulta tra le più basse di tutta l’area Ocse insieme a quella del Giappone (1,2% per entrambi gli anni). Ad esempio, per la Francia si stima un rialzo del Pil dell’1,9% sia per il 2018 che per il 2010, mentre per la Germania l’aumento sarebbe del 2,1% quest’anno e il prossimo.

“Le priorità” dovrebbero spettare allo spostamento della spesa verso le infrastrutture e al miglioramento dei piani centrati sul contrasto alla povertà per “affrontare gli ampi divari, sociali e regionali” e così imprimendo una spinta alla crescita.

“Fare progressi su riforme strutturali e sociali e continuare una prudente politica di bilancio sono – si sottolinea – le chiavi per sostenere la crescita e affrontare le distanze sociali e territoriali”.

“Una riforma del sistema di tassazione sulle persone fisiche dovrebbe mirare al contrasto all’evasione fiscale semplificando le agevolazioni fiscali e abbassando le aliquote per i redditi bassi, senza contrarre il gettito fiscale”.

La strategia per stabilizzare il settore della banche sta dando i suoi frutti: “lo stock degli Npl nei bilanci bancari è sceso di circa il 20% dal suo picco”, si legge nell’ultimo ‘Economic outlook’. L’organizzazione parigina giudica “limitato” il costo dell’intervento governativo sul comparto e quanto al debito pubblico, osserva: “il rapporto con il Pil resta alto ma ha iniziato a calare”. E ciò, aggiunge, “nonostante le passività potenziali connesse all’intervento sul settore della banche”.