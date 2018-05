Salvini. Firme per eleggere il Presidente della Repubblica. Governo con chi vuole cambiare le cose

Agenpress – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Lo ha detto Matteo Salvini a Pisa annunciando una raccolta di firme per presentare una legge di iniziativa popolare.

“Noi vogliamo una repubblica presidenziale e federale per un paese più moderno efficiente trasparente e competitivo”.

“Ci hanno detto no il centrodestra e all’accordo con M5s, a questo punto chiederemo un mandato pieno agli italiani. A luglio c’è molta gente via e molta che lavora lontano da casa, decida Mattarella” ma “”non metteremo ostacoli, se qualcuno vuole risolvere a breve i problemi” del Paese.

“L’unico tentativo che non ho fatto, e che non farò mai, è un governo con il Pd e la sinistra. L’unico tentativo che non ho fatto, e che non farò mai, è un governo con il Pd e la sinistra”.

Il governo “ho voglia di farlo ma senza mai svendere la mia e la vostra dignità. La dignità non vale 10 ministeri”, ha aggiunto. “Quando ci hanno detto di togliere Savona, perché avrebbe detto qualche parola contro l’euro, ho detto no”. “Stiamo morendo di vincoli europei e di assurdità europee, se voglio cambiare le regole in Ue con chi lo faccio con l’ennesimo servo? No, scelgo uno con le spalle larghe e senza debiti con nessuno”.

“O faccio un governo che cambi veramente le cose per gli italiani o le cose per finta non lo facciamo. Non siamo in vendita. O lo facciamo con le persone che vogliamo o il governo lo faccia Mattarella”.