Studiare in Italia con gli occhi da straniero. 1 su 2 è convinto di trovare lavoro a 3 mesi dalla laurea

Agenpress -Uniplaces, la piattaforma digitale leader in Europa e dedicata al mondo degli affitti per studenti, ha intervistato oltre un centinaio di universitari stranieri attualmente in Italia per motivi di studio. Un’indagine con l’intento di comprendere le motivazioni delle scelte, le aspettative e le prospettive di chi ha deciso di venire a studiare nel cuore pulsante del Mediterraneo.

Dopo la laurea? Aspettative contrastanti

Circa il 90% degli intervistati ritiene che la propria laurea sarà utile per trovare lavoro dopo gli studi. In quanto alle tempistiche, oltre il 20% è convinto che troverà lavoro entro un mese dalla laurea. Il 30% entro 3 mesi, un più esiguo 10% in 6 mesi, mentre soltanto il 10% ritiene che troverà lavoro entro un anno o oltre dalla fine degli studi.

Più contenute le aspettative economiche: appena il 40% ritiene che dopo la laurea guadagnerà quello che merita. Mentre una maggioranza del 50% non ne è sicura, il restante 10% sa che non otterrà ciò che dovrebbe meritare un laureato.

Una questione di reputazione

Le nazionalità degli studenti intervistati sono 35, senza particolari maggioranze, così come i corsi frequentati, anche se con una lieve concentrazione sugli studi economici, di ingegneria e delle arti. Il motivo principale riferito alla scelta dell’università frequentata è la reputazione dell’ateneo. Al secondo posto la prospettiva di lavoro, seguita dalla città preferita.

La scelta dovuta alla passione degli studi è soltanto al quarto posto, elemento che stride con la scelta ‘a caso’ al quinto posto. Seguono le motivazioni legate a partner, vicinanza a casa e il fatto di restare con i propri amici.

La grande bellezza, una conferma

Oltre il 90% degli intervistati gradisce la città in cui ha scelto di vivere per motivi di studio. La principale motivazione sembra voglia sottolineare il perché del celebre epiteto ‘Belpaese’, in quanto è proprio la bellezza la prima ragione per cui allo studente straniero piace il posto in cui vive. Tra le motivazioni, seguono la quantità di cose da fare, il divertimento, l’efficienza, il relax, la possibilità di trovare impiego, le amicizie e infine il fatto di essere una città economica.

In quanto all’idea di cambiare città? In questo caso soltanto 1 studente su 5 vorrebbe provare a vivere in un’altra città italiana. Tra questi Milano sarebbe la prima scelta.

Casa dolce casa

Cosa i manca della città da cui provieni? Gli amici prima di tutto: questo l’aspetto che manca di più agli studenti stranieri che vivono in Italia. Seguono mamma e parentado, mentre al terzo posto il cibo e i sapori del proprio paese.

Il partner, in quanto a fattore di nostalgia, è soltanto al quinto posto, preceduto dalla propria casa e seguito dall’animale domestico. Infine ad alcuni mancano le uscite serali e ad altri assolutamente nulla.

Il dilemma del ritorno

Per oltre la metà degli intervistati non si pone il problema: torneranno a casa dopo gli studi. Ad ogni modo, circa il 30% non lo sa, mentre il restante 20% non è intenzionato a fare ritorno alla città da cui proviene.

Le motivazioni che spingono lo studente a voler restare o a voler rientrare verso casa sono le più disparate, certamente influenzate dalle differenze rispetto ai paesi d’origine degli studenti e dal vissuto delle singole esperienze di vita. Restando in tema di ‘buone aspettative’, il principale motivo per restare in Italia è la possibilità di trovare lavoro.

Perché restare Perché tornare Opportunità di lavoro Salari più alti Città più grande Entusiasmo Partner Cose da fare Affitto più basso Famiglia Partner Opportunità di lavoro Affitto più economico Salari più alti Entusiasmo Città più grande

Infine la città dei sogni…

Il trasporto pubblico gratuito è il principale desiderio di uno studente straniero in Italia. Sul podio anche la possibilità di vivere in campus e la disponibilità di piste ciclabili sparse per la città.

Cosa vorresti nella tua città dei sogni? Trasporto pubblico gratis Residenze per studenti Piste ciclabili ovunque Parchi d’intrattenimento Feste e night club Concerti ogni giorno Molti musei Stadio gratis Più cinema Altro

Merita svelare alcuni dei desideri alla voce ‘altro’. Nella propria città dei sogni alcuni studenti vorrebbero un parco con frutta e verdura, altri dei coffee shop, alcuni del cibo biologico più a buon mercato. Non manca l’esigenza di sconti per studenti o di maggiori attività outdoor.

Desideri che in qualche modo si sovrappongono a esigenze concrete. Dal sondaggio è emerso che la stragrande maggioranza degli studenti stranieri (oltre il 90%) si sposta in città con mezzi pubblici o camminando. Mentre una parte più esigua in bici e in pochissimi in macchina o taxi.