Tonoli, Unione Cattolica, “siamo seri, rispettiamo gli italiani”

Agenpress – Che il nuovo partito Unione Cattolica risponda ad una precisa esigenza lo dimostrano i fatti e gli umori, ma adesso si aggiunge con forza la presa di posizione espressa dal cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che ha ribadito l’esigenza che i cattolici si esprimano in politica con una partecipazione attiva. Una partecipazione che si ponga, innanzitutto, come ‘coscienza critica’ nei confronti degli avvenimenti della politica italiana.

“Se la politica non è giusta non ci sarà mai pace” ha detto il cardinale Bassetti nella 71esima assemblea generale dei vescovi, e poi ha insistito sul ruolo della famiglia e del lavoro, due cardini dello sviluppo umano e sociale senza i quali, si è visto, cresce il degrado, l’amoralità, la delinquenza.

Al riguardo il partito Unione Cattolica ritiene gli attacchi sconsiderati e vergognosi nei confronti del presidente della Repubblica Mattarella per il solo fatto di avere rispettato e onorato la Carta Costituzionale, sia un tentativo di destabilizzare la democrazia e il sacrosanto rispetto dei ruoli Istituzionali con deriva che non é solamente populista, ma ha delle caratteristiche estremistiche.

Non rispettare per talune forze politiche i trattati Europei con degli atteggiamenti aggressivi, sfidanti e controproducenti contro l’Europa determina un allarme fortissimo per gli investitori, che acquistando i titoli di Stato finanziano di fatto il nostro debito pubblico, senza considerare che un comportamento opposto, rassicurante nei confronti dell’Europa, nel rispetto dei trattati Europei firmati dall’Italia, non avrebbe impedito di poter garantire la tutela degli interessi Nazionali con maggior forza.

I danni di tale operato é di aver innescato un ondata speculativa che é ancora in corso d’opera con una perdita tra capitalizzazione in borsa e aumento del rendimento dei titoli di Stato che si aggira su 60 miliardi, che ricordiamo sono soldi degli Italiani.

Invece, sono i principi sani e non negoziabili che animano il nuovo partito Unione Cattolica, derivanti dalla dottrina sociale della Chiesa e dai dogmi del Vangelo.

Fondamentale per il partito Unione Cattolica é la riduzione delle disuguaglianze sociali, anche tramite l’introduzione di imposte più giuste e progressive a livello fiscale. E’ per questa ragione che la flat tax risulta essere un provvedimento assolutamente inidoneo se si pensa alle fasce di cittadini meno abbienti, infatti ormai è accertato dagli esperti analisti di economia che la flat tax, così per come è stata concepita, avvantaggerà i ricchi e i più agiati mentre sarà praticamente ininfluente sui bilanci delle famiglie più bisognose.

Il partito Unione Cattolica mette al centro della sua azione ‘la famiglia naturale e tradizionale’. Pertanto, se la politica deve essere al servizio del bene sociale, non può essere, in alcun modo, trascurata la realtà familiare, la salvaguardia dei diritti, il sostegno alla risoluzione dei problemi, prospettando una risposta pratica concreta ed immediata ai bisogni. Si debbono prevedere aiuti straordinari mirati e immediati per i 3 milioni di famiglie in gravi difficoltá e per altri 4 milioni di famiglie non in grado di garantirsi una vita serena a livello economico.

Il partito Unione Cattolica ritiene che sia doveroso e fondamentale il massimo rispetto della dignitá dell’uomo, nelle sue varie forme ed espressioni, e in particolare nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori, a partire dall’eliminazione del precariato. Il lavoratore deve essere assunto con formule che possano garantire continuitá lavorativa e serenitá progettuale della propria famiglia.

Il partito Unione Cattolica, ha un programma preciso di 28 punti, nel quale é inserito anche il concetto di solidarietá con aiuti sistematici sia per gli italiani più disagiati che per i migranti, e tutto ciò in piena armonia con i dettami dell’Unione Europea garantendo contestualmente la sicurezza ai cittadini. E la sicurezza, come la giustizia sociale, parte dalla lotta alla micro criminalità, a tutte le mafie, e alla dilagante corruzione.

Sono obiettivi facilmente raggiungibili solo efficientando il bilancio dello Stato, riducendo gli sprechi, le distorsioni della macchina burocratica, i privilegi, lo scambio di favori sistematici e determinando provvedimenti che non siano a vantaggio solo delle lobby di potere ma che abbiano il chiaro intento di migliorare la vita di ogni famiglia e rilanciare la piccola e media impresa in Italia.

Tutto ciò sarà possibile se Unione Cattolica riuscirà nel suo obiettivo di unificare tutti i Cattolici italiani, avvantaggiandosi dei loro consigli e del loro entusiasmo, attraverso i quali una massiccia opera di moralizzazione finirà per coinvolgere la vita sociale e politica, giungendo a soluzioni concrete per il Paese, che finalmente avendo risolto le storiche problematiche interne della gestione del bilancio pubblico, sará in grado con un debito pubblico diminuito e ridimensionato di compiere negoziati profittevoli con l’Europa per garantire maggiormente gli interessi Nazionali.

Per cui le parole del Cardinal Bassetti sono ‘musica’ alle orecchie di Ivano Tonoli, segretario nazionale di U.C.. Quando il cardinale dice che i cattolici debbono trovare una forma per dire insieme l’importanza della loro presenza nella politica come nella società, sembra quasi si riferisca alla necessità di un partito in cui ritrovarsi insieme, crescere, e contare, in una unione di sentimenti e di intenti di cui abbia ad avvantaggiarsi tutto il Paese. Ebbene questo partito esiste e cresce giorno per giorno nell’attenzione della gente che si augura si vada presto a nuove elezioni affinché i cattolici, finalmente uniti, possano avere una degna e consistente rappresentanza.

Infatti la politica ha il dovere di tracciare una strada, suggerire una condotta, dando il buon esempio, ebbene Unione Cattolica si augura che tante persone di buona volontà e sani propositi si accorgano della necessità di avere un partito di riferimento e si ritrovino in U.C. per marciare insieme nella direzione dettata dal Vangelo e sotto l’ala protettrice della Fede.