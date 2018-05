Chi ha paura di Bettino Craxi a Sesto San Giovanni? Vandalizzata la targa

Agenpress – Giulio Andreotti diceva: “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca!”. Ancora una volta, la targa di via di Bettino Craxi è stata vandalizzata, questa volta colorata con una bomboletta rossa, con l’obiettivo di coprire l’intestazione.

Bettino Craxi è una personalità politica molta discussa, ma a parer mio è stato un politico vero e l’unico Statista che abbiamo avuto in Italia.

Questo ennesimo gesto vandalico mi fa davvero pensare che non si tratta di una semplice bravata, piuttosto di un gesto politico preciso che ha come obiettivo la sfida alle istituzioni e alla storia del nostro Paese.

Sono Sestese dalla nascita e so che questo modo di comportarsi non appartiene alla mia gente, questo gesto non appartiene ai sestesi. Piuttosto, per qualcuno, il vandalismo è una modalità vigliacca di esprimere idee che non sono più al paso con i tempi e per le quali lui stesso si vergogna. Persone coraggiose e intellettualmente oneste, avrebbero espresso il dissenso mettendoci la faccia. Loro, invece, si nascondono dietro a gesti da teppisti.

Ma la colpa di tutto ciò è anche delle istituzioni che non hanno ben chiare le posizioni da assumere rispetto alla storia e alle vicende della propria città.

Pare che, quando la giunta del sindaco Roberto Di Stefano ha deciso di intitolare una via di Sesto San Giovanni all’On. Bettino Craxi, il Prefetto abbia “suggerito” di evitare inaugurazioni in “pompa magna” al fine di evitare manifestazioni o atti vandalici, come accaduto nella vicina Lissone qualche tempo fa. La giunta ha accettato ed ha compiuto l’intitolazione in sordina, rinunciando alle sue prerogative e alle sue idee.

Bene, credo che sia arrivato il momento di dare il giusto valore e la giusta importanza all’intitolazione di via Bettino Craxi. Invito il Sindaco Roberto Di Stefano, che ha sempre rivendicato una storia politica personale nel solco Socialista, ad organizzare una vera inaugurazione di via Bettino Craxi come è stata fatta per le altre vie (via Anna Frank, via Martiri delle Foibe, e al giardino intitolato a Miglio ecc. ecc.).

Personalmente in qualità di Presidente del Circolo Bettino Craxi di Sesto San Giovanni ho deciso di programmare nei prossimi giorni una data nella quale deporrò un fascio di garofani rossi in onore di Bettino Craxi e del Socialismo Riformista sestese che nella nostra città ha forti radici.

Presto comunicherò alle autorità competenti e alle forze dell’odine la data che servirà a rimediare alla “negazione” dimostrata dalle istituzioni locali.

Sesto San Giovanni é stata fucina dell’ideologia Socialista e non solo. Nella nostra città si sono formate personalità politiche espressione di diverse ideologie e posizioni politiche. Sesto San Giovanni é stata laboratorio di politica e forgia di dirigenti politici nazionali.

Ma anche la vicenda che riguarda la targa a Bettino Craxi dimostra che oggi ci troviamo dinanzi ad una classe politica sbiadita e confusa.

Paolo Vino

Presidente Circolo Bettino Craxi

di Sesto San Giovanni