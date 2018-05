Giorgia Meloni annulla gli impegni in Puglia. Pronta ad appoggiare il governo

Agenpress – Sono stati annullati i due appuntamenti elettorali previsti oggi in Puglia per Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d’Italia. A quanto si è saputo le ragioni dell’annullamento dell’agenda odierna sono da ricercare nella crisi politica in atto e nella necessità di seguire da vicino gli ulteriori sviluppi.

Ieri si era detta disponibile ad appoggiare il governo, per senso di responsabilità. Diamo vita, davvero, alla “Terza Repubblica”. Non per via “contrattuale”, ma “per via della più intensa, profonda e rivoluzionaria riforma costituzionale che la nazione attende da decine di anni: il presidenzialismo”.

“Da questo fine settimana gettiamo i semi per la Terza Repubblica, che deve nascere da un patto con il popolo italiano”.

“Se si sta al contratto la discussione è aperta a tutti e nel governo può stare anche Fratelli d’Italia”, ha replicato Carlo Sibilia (M5S).