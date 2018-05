Giovanni Tria neo Ministro dell’Economia. Biografia

Agenpress. Giovanni Tria è nato a Roma il 28 settembre 1948, si è laureato in giurisprudenza alla Sapienza nel 1971, E’ Professore ordinario di Economia Politica e Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Già Presidente della SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, è stato Co-direttore del Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale e Direttore del CEIS – Center for Economics and International Studies dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Membro dell’OECD Innovation Strategy Expert Advisory Group, Vice Chair dell’ICCP – Committee for Information, Computer and Communication Policy e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ILO – International Labour Organization.