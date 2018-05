Governo. Contatti Di Maio-Salvini per “spostare” Savona ad altro Ministero

Agenpress – Fonti del M5S hanno riferito che ci sono stati contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle ore decisive per un’eventuale riapertura della trattativa per la formazione del governo. Cosa si chiede a Salvini? Di “spostare” Paolo Savona dal Mef a un altro ministero o dargli una delega meno “delicata” dal punto di vista dello sguardo dall’estero e quindi – dall’ottica del capo dello Stato – anche costituzionale.

E’ una mossa che il leader M5s ha reso pubblica dopo un incontro al Quirinale, dov’è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, con il doppio obiettivo di far rientrare il conflitto di questi giorni e avviare un percorso di ripartenza della maggioranza gialloverde in accordo con la più alta carica dello Stato. A Savona, se Salvini accogliesse la proposta, andrebbe a quel punto un altro ministero “economico”. L’ipotesi più probabile potrebbe essere la divisione del ministero dell’Economia tra Bilancio e Finanze (Savona prenderebbe quest’ultima delega).

Per questo Mattarella ha incontrato anche il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli per chiedergli di aspettare ancora prima di sciogliere la riserva e consegnare la lista dei ministri del governo “di servizio” proprio per dare altro tempo e possibilità a un governo politico,