Governo Conte. New York Times. Italia guidata dai populisti anti euro

Agenpress – “L’Italia sarà guidata dai populisti che si oppongono profondamente all’euro. La coalizione ha ottenuto il via libera dopo una settimana in altalena che ha agitato i mercati”, .

E’ quanto scrive il New York Times commentando la nascita del governo Lega-M5S guidato da Giuseppe Conte.

Il presidente della Repubblica ha dato luce verde a un governo dei partiti populisti che vorrebbero metterebbe la quarta più grande economia europea nelle mani di leader profondamente contrari all’Unione europea, alla sua moneta e agli immigrati illegali”.

Secondo il New York Times “resta da vedere se la reazione dei mercati finanziari al caos politico di questa settimana ha messo questi leader in riga oppure se semplicemente li ha portati a mascherare la loro ostilità come il prezzo da pagare per il loro accesso al potere”.