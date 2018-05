Governo. Salvini sembra interessato a “spostare” Savona

Agenpress – Matteo Salvini sta riflettendo sulla proposta di “spostare” il prof. Paolo Savona ad altro ministro. La proposta di Luigi Di Maio, per far ripartire il governo giallo-verde, a cui in serata il Quirinale ha fatto sapere di essere ‘interessato, vede il leader della Lega al lavoro, per una decisione finale che ancora però non è stata presa.

“La porta io non l’ho mai chiusa”, ha detto il leader del Carroccio. ”Sono l’unico che dal 4 marzo sta lavorando come un dannato per dare un governo a questo paese però un governo con una dignità. Non è che se uno si alza male a Berlino a Parigi la mattina salta un ministro del governo italiano. Come stiamo facendo dal 4 marzo faremo la scelta migliore per il paese, delle belle idee in testa ce l’abbiamo”.

Intanto ieri si sono svolti a Montecitorio tra Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio per valutare le chance di una riedizione del governo del cambiamento M5S-Lega. Il faccia a faccia, a quanto si apprende da fonti del centrodestra, si sarebbe tenuto prima che il capo politico dei cinque stelle salisse al Colle per un incontro con il capo dello Stato. Il numero due di via Bellerio è rimasto per quasi tutta la giornata a Montecitorio per seguire da vicino la trattativa con i Cinquestelle e provare a uscire dall’impasse attuale, sciogliendo il nodo Savona all’Economia.