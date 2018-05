India. Vende la moglie al gioco e assiste al suo stupro minacciandola di non parlare

Agenpress – La vicenda è avvenuta una settimana fa in India in un villaggio del distretto di Balasore, dove il sovrintendente di polizia Jugal Kishore Banoth ha ricevuto una denuncia presentata ieri dalla vittima e rivelata oggi dal quotidiano Hindustan Times.

Un uomo dopo aver perso la moglie offerta come posta in un gioco d’azzardo, ha assistito impassibile al suo stupro, minacciandola poi anche di “non raccontare a nessuno l’accaduto”.

Nella sua denuncia la giovane ha raccontato che il consorte, che lavora come operaio a Hyderabad, le ha chiesto un giorno di accompagnarlo allo stagno del villaggio dove era in attesa un vicino di nome Abhiram Dalai. Qui la donna ha scoperto la verità: doveva essere stuprata come pagamento di una scommessa persa.

“Mio marito non solo ha assistito alla scena senza fare nulla, ma mi ha anche minacciato di non raccontare l’accaduto ad altri se non volevo rischiare la vita”.

Ora la polizia dello Stato orientale indiano di Orissa sta attivamente ricercando “il marito della donna e l’uomo che l’avrebbe violentata”, latitanti dopo che un consiglio di villaggio non è riuscito a trovare una via d’uscita a questa situazione.