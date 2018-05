La Russa (FDI) incontra Salvini e conferma sostegno al governo

Agenpress – “Come ha già detto Giorgia Meloni, di fronte al rischio drammatico che si voti a luglio e di fronte alla situazione del nostro Paese noi siamo dei patrioti. Siamo disponibili a dare il nostro sostegno nelle forme e nei metodi che sono ancora da stabilire”.

E’ quanto ha detto Ignazio La Russa, al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “Ma di questo adesso non se ne discute. Serve un governo al Paese per cui siamo disposti anche a cambiare la nostra impostazione critica, stiamo valutando questo. Nel programma ci sono delle cose che non ci fanno fare i salti di gioia ma anche dei punti del programma di centrodestra e comunque non c’è più tempo da perdere”.