Le Point. Salvini, Di Maio e Conte? “I ciarlatani ci rovineranno?”

Agenpress – “Chi fa naufragare l’Europa sono innanzitutto i ciarlatani che si fanno eleggere promettendo di cancellare tutti gli inconvenienti dell’appartenenza all’Unione. Conserviamo i vantaggi, buttiamo nel cestino gli obblighi”.

Lo scrive il settimanale Le Point in un articolo in copertina, dal titolo “I ciarlatani ci rovineranno?”, proposito della “crisi storica in Italia che può far colare a picco l’Europa”.

Sullo sfondo di una grande foto di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sorridenti attorno a un tavolo.