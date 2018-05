Maullu (FI-Ppe): “Europa tuteli i diritti delle donne in Arabia Saudita”

Agenpress. “I media non ne parlano mai, ma in Arabia Saudita le attiviste per i diritti umani sono costrette a misurarsi con la repressione delle autorità, con arresti forzati, con violenze e persecuzioni.

È per questo che oggi, al Parlamento Europeo, ho votato a favore di una mozione che invita gli organismi europei a impegnarsi in prima persona per la tutela dei diritti fondamentali delle attiviste, difendendone la dignità e la libertà d’espressione.

Nonostante la rivoluzione annunciata dal giovane principe di Riad, in Arabia Saudita il rispetto per la libertà e i diritti umani, specialmente per le donne, rimangono ancora obiettivi lontani, difficilmente perseguibili nel breve periodo.

Da questo punto di vista, credo che l’Ue abbia il fondamentale dovere di esercitare la propria pressione sulle autorità saudite, invitandole a promuovere un maggior rispetto per i diritti delle donne e delle attiviste”.