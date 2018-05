Meteo. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie

Agenpress – Meteo. Molte nubi al Nord Italia nelle prime ore del giorno, con possibili acquazzoni e temporali a partire soprattutto dal pomeriggio sulle Alpi in estensione in serata anche alle zone pedemontane. Più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo instabile al pomeriggio sulle zone interne centrali, dove sono possibili piogge e temporali specie tra Lazio e Abruzzo dopo il sole della mattinata. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi sia sul Tirreno che sull’Adriatico.

Giornata caratterizzata dall’instabilità pomeridiana al Sud, con fenomeni anche intensi soprattutto sugli Appennini che si esauriranno solo in serata. Piogge fin dal mattino invece sulla Sardegna che tenderanno ad attenuarsi anche qui alla sera.

Temperature in diminuzione nei valori minimi mentre le massime rimarranno stazionarie.

http://www.centrometeoitaliano.it