Mobilità nazionale del personale in Poste Italiane, i lavoratori scendono in piazza

Agenpress – A seguito delle risultanze della riunione di ieri al tavolo nazionale fra le Organizzazioni Sindacali e l’azienda Poste Italiane, la FNC UGL Comunicazioni sta mobilitando i lavoratori per organizzare una grande manifestazione di protesta.

La tanto attesa attuazione della graduatoria relativa alla mobilità nazionale, ferma da anni, che avrebbe finalmente consentito il riavvicinamento di tanti lavoratori alle loro famiglie dopo aver vissuto anni interi a centinaia di chilometri da casa, e che avrebbe dovuto trovare attuazione entro il 31 Maggio 2018, è stata nuovamente disattesa, nonostante fosse stata inclusa nel più ampio piano delle politiche attive sottoscritte tra OoSs e azienda.

“Un tradimento degli affidamenti sindacali e delle aspettative di tutti quei lavoratori, e delle loro famiglie, che vivono il disagio e il sacrificio quotidiano per portare, con il loro lavoro, ricchezza all’azienda.” E’ quanto ha dichiarato Salvatore Muscarella, Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni.

“Poste Italiane, infatti, è l’unica azienda ad aver chiuso, per il dodicesimo anno consecutivo, il proprio bilancio in positivo, ma non sembra preoccuparsi affatto delle necessità di coloro che producono questo benessere. Come UGL Comunicazioni abbiamo posto la pregiudiziale sul mantenimento degli accordi sottoscritti, per una questione di correttezza e giustizia sociale, prima di poter affrontare le ulteriori questioni” continua il Segretario “ma, poiché l’azienda sembra continuare nel suo comportamento di indifferenza verso i suoi stessi lavoratori, non possiamo che attivarci per fargli sentire direttamente le voci delle tante madri e dei tanti padri di famiglia, traditi ancora una volta negli affidamenti.”