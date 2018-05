Salvini e Di Maio a Roma. Si attende anche Conte

Agenpress – Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. E’ arrivato alle 12.10 all’aeroporto di Fiumicino da Milano con un volo di linea di Alitalia.

In programma in giornata un incontro con Luigi Di Maio, che è già arrivato nella Capitale. Si sta lavorando innanzitutto a uno spostamento di Paola Savona dal Tesoro, come chiesto da Di Maio.

Da sciogliere il nodo dell’Economia: ieri circolava il nome dell’ex direttore generale di Bankitalia Pierluigi Ciocca. Ma rimane in pista anche Giorgetti (anche se quest’ultimo preferirebbe l’incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio).

Intanto il professor Giuseppe Conte ha tenuto regolarmente lezione all’Ateneo di Firenze dove insegna diritto privato. Subito dopo dovrebbe ripartire per Roma.