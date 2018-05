San Luca, Gianluigi Nuzzi: “Appoggio Klaus Davi, politici se ne infischiano della Calabria”

Agenpress. Dopo Massimo Giletti, anche Gianluigi Nuzzi si schiera con il massmediologo Klaus Davi, che ha dato la propria disponibilità a scendere in campo a San Luca, piccolo comune della Locride dove non si vota da 6 anni.

Il popolare conduttore di Quarto Grado su Rete 4, autore di numerose inchieste sulla ‘ndrangheta nonché di bestseller planetari sul Vaticano, è intervenuto con un post sulla sua pagina Facebook: “C’è una piccola grande storia che sta passando sottotraccia in questi giorni di montagne russe della politica. Klaus Davi si vuole candidare sindaco di San Luca, paesino calabrese dove non si vota da sei anni per infiltrazioni mafiose, paese che con Bovalino e Careri rappresentano il triangolo con la più alta percentuale di ‘ndranghetisti di montagna. La scelta di Klaus è sì provocatoria – lui lo è sempre stato – ma è soprattutto una scelta che potrebbe segnare un punto di non ritorno in quelle terre.

Davi non ha nessuna possibilità di sconfiggere la ‘ndrangheta, almeno da solo, ma si mette a disposizione in una terra difficile, cercando gli onesti e non voltando loro le spalle come da un secolo la politica nazionale fa riguardo quella terra, considerandola persa, infischiandosene dei tanti calabresi perbene. E quindi Davi ha e avrà il mio appoggio”.

Klaus Davi darà inizio alla propria campagna elettorale con una prima iniziativa a San Luca il 27 giugno.