Angelino Alfano si commiata ringraziando Berlusconi. Spero in un rapporto affettuoso. Auguri a Conte

Agenpress – “Ho il dovere e il piacere di ricordare, in questo momento di commiato dalla vita pubblica, il Presidente @ berlusconi cui mi hanno legato anni di collaborazione e amicizia e con cui spero di tornare ad avere, fuori dalla contesa politica, un rapporto amichevole e affettuoso.

“In questi anni ho collaborato con magistrati, prefetti, donne e uomini dell’ordine e delle forze armate, ambasciatori e dipendenti pubblici. Con la mano sul cuore, li ringrazio tutti ed esprimo massima ammirazione per lo Stato italiano e per coloro che hanno scelto di servirlo”

Lo scrive in un tweet l’ex ministro degli Esteri Angelino Alfano. In altri tweet dopo il giuramento del nuovo Governo, Alfano ringrazia i premier “sotto i quali ho servito nella scorsa e travagliata legislatura”, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, così come i due capi di Stato Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella nelle mani dei quali “ho prestato per quattro volte giuramento di fedeltà alla Repubblica”. Alfano fa quindi gli auguri al neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “al mio autorevole successore alla Farnesina Enzo Moavero e a tutti i membri della squadra ministeriale. W l’Italia!”.