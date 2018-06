Di Maio. Reddito di cittadinanza e via legge Fornero. Replica ex ministro. Passi indietro

Agenpress – “E’ ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo”. Lo scrive in un post su facebook il ministro in pectore del Lavoro e leader del M5S Luigi Di Maio.

“Da oggi ci mettiamo al lavoro per creare lavoro. Lavoro per chi non ce l’ha, e per chi ce l’ha ma è senza dignità, lavoro per gli imprenditori e per i professionisti”.

E’ la stessa ex ministro Elsa Fornero a replicare a Di Maio e sull’eventuale abolizione della Legge che porta il suo nome, “credo che noi rischiamo di fare passi indietro”.